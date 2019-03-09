- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"17:11
- В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США16:49
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке16:33
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе16:09
- Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны15:28
- Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло15:09
- Стрелкова "прижали": "экс-министру" "ДНР" пришлось экстренно продавать медаль "За возвращение Крыма”14:52
- Нужно открывать еще: в Кабмине недовольны ситуацией с КПВВ на Донбассе14:13
- "Достали с АГС", - фото последствий удара ВСУ пугают оккупантов, авто одним ударом превращено в груду металла13:53
- Стрелкова обвинили в убийствах террористов "ДНР": "Гиркин лично расстрелял моего знакомого", - боевик Татарский13:10
Эксперт рассказал о перспективах открытия аэропорта в Мариуполе
В Мариуполе (Донецкая обл.) открывать аэропорт для пассажирского авиасообщения пока опасно из-за близости зоны боевых действий.
Об этом заявил авиационный эксперт Кирилл Новиков, передает dnews.dn.ua.
«Регион очень большой, густонаселенный, имеет производственные мощности, крупный индустриальный бизнес. Все это вызывает потребность в полетах, но нужно понимать, на каких основаниях сейчас могут осуществляться полеты в прифронтовой зоне, которой фактически является аэропорт "Мариуполь"», – сказал он.
Эксперт отметил, что никто из представителей властей четко не сказал, что пассажирское авиасообщение с Донецкой областью будет возобновлено именно из Мариуполя. «Прежде всего – вопрос безопасности. известный факт, что часть траектории захода на посадку аэропорта в Мариуполе находится максимально близко к линии разграничения, что однозначно опасно», – считает Новиков.
«Если сегодня говорить об открытии рейсов из аэропорта Мариуполя, то вряд ли речь идет о гражданской авиации. Я думаю, единственный на сегодня вариант, это военный аэропорт», – добавил эксперт.
Как сообщалось ранее, 1 марта президент Украины Петр Порошенко поручил начальнику Генштаба ВСУ, министрам обороны и инфраструктуры, а также губернатору Донецкой области проработать вопрос запуска аэропорта «Мариуполь».
Теги: Донбасс, аэропорт, Донецкая область, Мариуполь, бизнес, открытие, авиация, ВСУ, Порошенко
- Есть ли перспективы у аэропорта в Мариуполе
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстрелял из минометов
- Последний островок садов пытаются спасти на юге Донбасса
- На пляжах Азовья попали в фоторабство экзотические животные
- «Хрустальная сова» в квартире вдохновляет известного знатока
- Дончане насмехаются над пропагандистами «ДНР» пытающимися навязать людям старые фейки
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"17:11
- В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США16:49
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке16:33
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе16:09
- Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны15:28
- Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло15:09
- Стрелкова "прижали": "экс-министру" "ДНР" пришлось экстренно продавать медаль "За возвращение Крыма”14:52
- В ОБСЕ рассказали о повреждении дома в Счастье из-за обстрела14:32
- Нужно открывать еще: в Кабмине недовольны ситуацией с КПВВ на Донбассе14:13
- "Достали с АГС", - фото последствий удара ВСУ пугают оккупантов, авто одним ударом превращено в груду металла13:53
- Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"17:11
- В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США16:49
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке16:33
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе16:09
- Такси с пассажирами попало в страшное ДТП в Виннице15:53
- Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны15:28
- Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло15:09
- Стрелкова "прижали": "экс-министру" "ДНР" пришлось экстренно продавать медаль "За возвращение Крыма”14:52
- В ОБСЕ рассказали о повреждении дома в Счастье из-за обстрела14:32
- Нужно открывать еще: в Кабмине недовольны ситуацией с КПВВ на Донбассе14:13
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал