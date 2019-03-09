Количество молодежи из ОРДЛО, желающей учится в Украине, выросло

09.03.2019 15:09

Все больше молодых людей из ОРДЛО желают получить образование на подконтрольной Украине территории. Абитуриенты пользуются упрощенной процедурой в образовательных центрах «Донбасс — Украина».

Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала исполнительный директор фонда «Открытая политика» Ирина Жданова, передает donpress.com.

По ее информации, если сравнивать с 2016 годом, в 2018-ом в 2 раза больше абитуриентов прибыло с неподконтрольных территорий. В частности, студентами бюджетной формы обучения стали более 1300 человек.

«Если говорить за все три года, то это около 4,5 тыс. студентов с оккупированных территорий Крыма и востока. Из Крыма намного меньше — в разы, около 200 каждый год. А с Донбасса в этом году более 1,5 тыс. стали студентами именно по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс — Украина», — рассказала Жданова.

Сейчас в Украине началась вступительная компания, во время которой жители неподконтрольных территорий Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в украинские вузы, колледжи и училища.