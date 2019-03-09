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Нужно открывать еще: в Кабмине недовольны ситуацией с КПВВ на Донбассе
Чтобы снизить риск смертей на КПВВ на Донбассе, необходимо увеличить количество пунктов въезда-выезда.
Об этом в интервью «Апострофу» рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш.
Как известно, с начала этого года во время пересечения линии соприкосновения умерло 9 мирных жителей. Министр считает, что необходимо открывать дополнительные пункты пропуска. Таким образом граждане, большинство из которых пожилые люди, будут меньше простаивать в очередях. Также он отметил, что с украинской стороны пропускная способность больше, чем с противоположной. Этот факт также подтверждают жители неподконтрольных территорий.
«Посмотрите, например, на Станице Луганской: со стороны, контролируемой Украины, множество постов, через которые можно пройти, а на оккупированной части — узкий проход», — сказал Вадим Черныш.
Он рассказал, что в ответ на критику Украина выделила на улучшение инфраструктуры на КПВВ 2 млн долларов. В прошлом году условия пребывания были улучшены на трех пунктах пропуска.
«Работы продолжаются по всей линии разграничения: улучшение санитарных условий, хранилища от обстрелов, увеличение количества точек, где обеспечивается пропускной режим. Если сравнить, что происходит со стороны оккупационных администраций, то это просто „небо и земля“. Кстати, на каждом КПВВ в сервисной зоне есть медицинский персонал», — сообщил министр.
Теги: Донбасс, министр, Кабмин, медики, умерли, пункты пропуска, КПВВ
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