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Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
09.03.2019 08:52
Гибридная армия РФ днем в пятницу, 8 марта, внезапно притихла на Донбассе. "Режим перемирия" соблюдается по всей линии фронта.
О настораживающем поведении террористов рассказала в Facebook пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".
В пятницу, 8 марта, террористы, по всей видимости, активно праздновали Международный женский день и не отвлекались на провокации. К 18:00 был зафиксирован всего один обстрел со стороны оккупанты - в полосе ответственности группы ООС "Север" в районе села Крымское. Атаковали террористы "ЛНР" украинских воинов стрелковым оружием. Задеть бойцов ООС оккупанту, к счастью, не удалось. Потерь в рядах ВСУ сегодня нет, уверяют в штабе.
Теги: Донбасс, праздник, 8 марта, обстрел, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, ООС
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