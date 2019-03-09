Пытались «кошмарить», но получили отпор: война в районе Авдеевской промзоны

09.03.2019 15:28

О боях в районе легендарной Авдеевской промышленной зоны (промзона, промка) рассказал один из воинов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

«Они открывают огонь преимущественно из стрелкового оружия, гранаты бросают, подствольные гранатометы, РПГ, «Мухи» используют. Минометы иногда у них постреливают – 82мм, 120мм прилетают к нам», - рассказывает Вячеслав представителям Фонд "Вернись живым" ("Повернись живим"), помогающего украинской армии с 2014 года.

Российские оккупанты палят по позициям украинских воинов преимущественно ночью. Днем, когда работают международные наблюдатели, молчат. Когда же ОБСЕ не дежурят, противник активно стреляет и днем, рассказывает Вячеслав, передает avdeevka.city.

По словам воина, недавно у оккупантов прошла ротация. «Заехали, как мы, говорим, «казачки». Чеченцы. «Пытались нас «кошмарить», но мы дали отпор, так что они пока прекратили. Расстояние между нашими и их позициями – маленькое. Слышно, как они кричат «Аллах Акбар» и что-то еще такое. И разведка докладывает, что чеченцы зашли сюда».

Пушечное мясо из-за «поребрика» едет на Донбасс, чтобы заработать, уверен воин. «Я не знаю, сколько им там платят, но точно не патриотизм их сюда ведет. Патриотизма там никакого нет», - подчеркивает армеец.

«Кошмарить» у боевиков украинских воинов не слишком получается, ибо терпеть те не собираются. На хаотические обстрелы не отвечают, но когда террористы стреляют из РПГ или открывают прицельный огонь, наши армейцы «успокаивают» врага.