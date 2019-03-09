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Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"

09.03.2019 17:11
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Редкое фото для Гааги: в Сети "всплыло" изображение кадрового офицера ВС РФ Зари в "шкурке" "ДНРовца"

В Сети появилась фотография кадрового военного ВС России Александра Бушуева по кличке Заря в форме группировки "ДНР". Оккупант уже ликвидирован.

Новое доказательство агрессии РФ обнаружил в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Об участии высокопоставленного военного ВВС России Бушуева в войне на Донбассе ранее сообщили разведчики ВСУ. "Ихтамнет" занимал должность замкомандира 89-й ОДШБр армии РФ.

"Бушуев приобрел дурную славу среди подчиненных и сослуживцев, поскольку регулярно унижал их честь и достоинство, а также применял физическое насилие… Любимое занятие полковника — заставить личный состав выполнять государственный гимн России в противогазах на плацу", - сообщил украинский "Миротворец". На Донбассе с 2015 года он орудовал по документам прикрытия на имя Александра Колосова с кличкой Заря. Там он был одним из командиров 7-й ОМБр террористической "ДНР", известной как "Чистяковская". Ликвидировали оккупанта в районе Дебальцево 2 июля 2016 года.

Фото кадрового полковника ВВС РФ "Зари" в "шкурке" "ДНРовца” - еще одно доказательство агрессии России.



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, агрессия, фото, офицеры, ДНР, ВСУ, соцсети
 
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