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Стрелкова обвинили в убийствах террористов "ДНР": "Гиркин лично расстрелял моего знакомого", - боевик Татарский
Одиозного экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина обвинили в массовых расстрела рядовых сепаратистов и боевиков без основания.
Известный террорист Владлен Татарский обвинил экс-"министра" обороны "ДНР" Игоря Гиркина в преступлениях на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, боевик заявил, что главный организатор «русской весны» на Донбассе организовывал расстрелы рядовых сепаратистов "ДНР". "Игорь Иванович возразил, что расстрелял моего знакомого не за металлолом, а за 8 квартирных краж, но, видимо, "Стрелок" так и не понял СУТИ разговора. Мне абсолютно, пох** и кого и за что там расстреляли, мне интересно, на каком основании выносились те или иные решения". - эмоционально пишет боевик. По словам Татарского, для расстрелов террористов Гиркину нужны были законные основания и упрекает бывших главарей боевиков. "Сейчас сотни бывших "военных" сидят (в тюрьме) за решения тех, кто преспокойненько живет сейчас в Москве, Сочи и Крыму. Как-то несправедливо…" - пишет он.
Теги: Россия, Донбасс, расстрел, ДНР, боевики, Стрелков, Гиркин
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