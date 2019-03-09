У боевиков «ЛНР» появились РСЗО неустановленного типа

09.03.2019 19:27

У боевиков «ЛНР» и российских оккупантов на временно оккупированных территориях Луганской области появились РСЗО неустановленного типа. Также боевиков уличили в стягивании САУ, гаубиц и танков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«5 марта По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие: 7 РСЗО (неустановленного типа) на полигоне недалеко от н. п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска),

7 марта СММ зафиксировала 8 РСЗО (БМ-21 «Град», 122 мм), стоявших на территории объекта примерно в 2 км к юго-западу от н. п. Садовый (57 км к юго-западу от Луганска); и21 РСЗО возле н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

5 марта по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие: 22 танков (неустановленного типа) на полигоне около н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска), 10 танков (неустановленного типа) на полигоне возле н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска), 2 танка (неустановленного типа), 1 единицу самоходной артиллерии или миномет и 12 единиц буксируемой артиллерии или минометов на полигоне в районе Миусинска; и 27 танков (неустановленного типа) на полигоне недалеко от н. п. Терновое (15 км к юго-востоку от Луганска)

7 марта СММ зафиксировала: не менее 7 танков (неустановленного типа), стоявших на территории объекта на северной окраине Хрустального; и 1 танк (неустановленного типа), которой перевозили автодорогой H21 около н. п. Лутугино (20 км к юго-западу от Луганска).

Вооружение, которое Миссия не смогла верифицировать как отведенное».