У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди

09.03.2019 09:28

Сегодня, 9 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 155 авто. Для сравнения: утром 8 марта в очередях стояло 280 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, работают субботним утром в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/30;

«Марьинка» - 0/40;

«Новотроицкое» - 20/25;

«Гнутово» - 10/10.

Напомним, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил на Донбассе перешли с 1 марта на весенний график работы (с 07.00 до 18.30).