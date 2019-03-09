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В Донецке автобус въехал в легковое авто: есть пострадавшие
Вчера в центре неподконтрольного Донецка на бульваре Шевченко произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.
В социальных сетях очевидцы отмечают, что в результате аварии пострадал водитель авто, передает donpress.com.
Также, дончане пишут, что по предварительным данным, виновником аварии является водитель автобуса:
«Водительская подушка в Джили вся в крови»
«Джили почему-то на обгон пошел перед перекрестком, водитель автобуса видя это начал на Ильича уходить»
«Джили двигался по главной, это называется движение по полосам, а не обгон! А знак уступить дорогу еще никто не отменял! Даже инспектора ГАИ сразу сказали виноват Автобус»
«Жив. Стоял с перебинтованной головой когда машину на эвакуатор грузили»
«Джили двигалась по главной с верха в низ, автобус выезжал с Челюскинцев по второстепенной, и Ланос от 25 лет ркк. Водитель Ланоса даже подтвердил что автобус внезапно начал двигаться не пропустив автомобиль Джили. По всей видимости водитель автобуса отвлекся когда считал деньги или давал сдачу за проезд».
Теги: Донецк, Донбасс, автобус, авария, водитель, ГАИ, ДТП, автомобиль, соцсети
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