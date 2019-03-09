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Архив - Донецкая область

В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США

09.03.2019 16:49
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В локомотивном депо прифронтовой Волновахе появились локомотивы производства США

В локомотивном депо в прифронтовой Волновахе (Донецкая обл.) появились новые локомотивы от американского производителя. Их приобрела «Укрзализныця». 22 работника из 88 уже прошли специальные курсы в Одесском центре профессионального развития, чтобы научиться ними управлять.

О преимуществах новой техники рассказал машинист локомотивного депо в Волновахе Игорь Андрейченко, передает dnews.dn.ua.

«Кондиционирование есть, отопление хорошее. Старые были – повышается температура воды, тогда в кабинет тепло. Здесь все электрическое. Компьютеры стоят, холодильник, кондиционер, печка, обогрев зеркал, обогрев лобовых стекол», – отмечает он.
Волновахские машинисты будут управлять 4 новыми локомотивами. Как сообщил машинист Алексей Гориславский, локомотивное депо в Волновахе обслуживает участок Волноваха – Запорожье-2. «Он считается у нас удлиненным плечом – обслуживается расстояние в 244 км. Перевозка грузов. Новые локомотивы очень отличаются от старой серии 2Т116 тем, что они более экономичные по расходу дизельного топлива. Старая серия локомотивов должна проходить каждые двое суток мелкие ремонты, и каждые 24 суток – текущий ремонт. А эти 92 суток работает без видов ремонта», – рассказал он.



Теги: США, Донбасс, Волноваха, ремонт, Укрзализниця, экономия, машинист, локомотив
 
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