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Архив - Донецкая область

В сети показали на фото, что осталось от позиции боевиков после мощного удара ВСУ

09.03.2019 10:12
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В сети показали на фото, что осталось от позиции боевиков после мощного удара ВСУ

Появились фото уничтоженного блиндажа боевиков на Донбассе после мощного удара бойцов ВСУ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Останки блиндажа роа на ябп", - подписал он фото.
Сепаратистские СМИ также опубликовали фото уничтоженного блиндажа.
"Когда я дописываю этот текст, я уже знаю, что блиндаж, в котором мы с "Тихим" грелись у печки, сгорел дотла в результате украинского обстрела. "Освободители" Донбасса положили на небольшой участок несколько десятков 120 мин, и от укреплений защитников ДНР ничего не осталось", - пишет один из пропагандистов.



Теги: Донбасс, пожар, фото, обстрел, блиндаж, ДНР, боевики, мины, ВСУ
 
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