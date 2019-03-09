«Весеннее» перемирие на Донбассе: зафиксирован всего один обстрел

09.03.2019 10:47

С начала суток 8 марта и до 7:00 9 марта в зоне боевых действий на Донбассе зафиксирован только один обстрел.

Об этом рассказали в пресс-центре штаба ООС.

Сообщается, что около 10:20 из стрелкового оружия были обстреляны наши позиции в районе населенного пункта Крымское Донецкой области. Огонь велся со стороны неподконтрольной Сентяновки.

С начала суток, 9 марта, вооруженных провокаций со стороны НВФ не наблюдалось.

В штабе сообщили, что за сутки до перемирия на Донбассе было насчитано 18 обстрелов. В результате боевых действий были ранены пять бойцов ВСУ.