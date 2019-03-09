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Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ
Вооруженные боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей препятствуют проезду автомобилей наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосту в 2,5 км к западу от н. п. Безымянное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя) двое вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали патрулю СММ в проезде в западном направлении, ссылаясь на «соображения безопасности».
В пункте пропуска на границе вблизи н. п. Должанское (неподконтрольный правительству, 84 км к юго-востоку от Луганска) двое невооруженных членов вооруженных формирований приказали патрулю СММ покинуть этот район, ссылаясь на то, что для его посещения необходимо получить предварительное разрешение от руководства вооруженных формирований.
На блокпосту в 5 км к северо-востоку от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) четверо вооруженных членов вооруженных формирований снова позволили патрулю СММ проехать только после осмотра прицепов автомобилей Миссии»
Теги: Донбасс, граница, проезд, отказ, ОБСЕ, автомобиль, ДНР, ЛНР, боевики, пункт пропуска
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