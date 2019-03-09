ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции

09.03.2019 11:31

8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, обстреляв из стрелкового оружия наш опорный пункт в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Крымское.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, не применялось.

Потерь у наших защитников нет.

С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении.