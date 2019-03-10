«Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе

10.03.2019 09:00

В прифронтовом поселке Опытное Ясиноватского района Донецкой области живут 40 мирных жителей. В «серой зоне» вдоль линии разграничения насчитывается 78 населенных пунктов. В такие поселки регулярно привозит помощь глава Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Опытное отрезано от мира. Попасть туда можно только по грунтовой дороге, которая пролегает через минные поля. В межсезонье дорога становится труднопроходимой и проехать по ней может только мощный внедорожник или специальная техника.

«Пятый год поселок без органов власти, без света, без газа. Жилые дома разрушены все на 100%. Половина людей живет в подвалах многоэтажных домов, половина, в основном это старики, — в нижней части поселка, в своих разрушенных домах», — рассказал Евгений.

По его словам, в январе из-за больших заносов в Опытное не смогла добраться «скорая» и жительница поселка с инвалидностью, которая жила в подвале, скончалась не дождавшись помощи медиков.

В феврале также умер местный житель, ликвидатор ЧАЭС и инвалид, он жил в подвале и скончался из-за отсутствия медпомощи.

В 2015 году местный житель Виктор Гарпинич был ранен во время ремонта соседской крыши, проходил лечение в больнице Мечникова в Днепре, затем вернулся домой, но не смог оформить инвалидность и получать должную медицинскую помощь. Он погиб и был похоронен в воронке от снаряда в собственном дворе.

Импровизированным центром гуманитарной помощи в Опытном стал дом одного из сельчан Родиона Лебедя. Ежедневно, на протяжении пяти лет, туда приходят нуждающиеся люди.

Источник : https://donpress