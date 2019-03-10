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Архив - Донецкая область

Блокпосты ОРДО: в Еленовке большие очереди, люди едут на «Каргил»

10.03.2019 16:01
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Блокпосты ОРДО: в Еленовке большие очереди, люди едут на «Каргил»

Сегодня утром подконтрольные членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, собрали не слишком большие оечрели, за исключением Еленовки. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, на Бахмутском направлении собралось около 130 автомобилей и до 70 человек пешей очереди:

«Горловка По состоянию на 10.00 на блок посту 130 автомобилей, 16 автобусов, до 70 человек пешей очереди»

«Горловка -Бахмут 
Машины только перед паспортным. около 40»

В то же время на Марьинском направлении на Каргиле собралась небольшая льготная очередь, при этом движение было, людей пускали сразу на проверку:

«Каргил в Украину на середине спуска моста основная»

«На 10.30 (мск) на Каргиле в Донецк было 35 авто общей, льготы в два раза меньше, в сторону Украины пешая — очередь не собирается, люди подъезжают и сразу на проверку, на нуле очередь на 2−3 автобуса (+_). В 11:00 на Марьинке на Донецк автоочереди нет, пешая относительно небольшая, сразу проверяют»

«Очередь заканчивается на спуске с моста. Движение есть. Льготы машин 10−15. Люди едут с Еленовки на Каргил, говорят что там очередь очень большая»

В Еленовке на Мариупольском направлении уже с утра было не менее 100 автомобилей и многие, не выдержав, поехали на КПП Каргил:

«На Еленовке на выезд из Донецка около 100 машин»

«Люди едут с Еленовки на Каргил, говорят что там очередь очень большая»

На КПП «Гнутово» небольшая очередь и автомобили отправляют сразу на проверку:

«Октябрь сразу на проверку, Пищевик 20 машин в Мариуполь».

Источник : https://donpress. 



Теги: Еленовка, блокпост, очереди, ОРДО
 
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