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На Донбассе за сутки зафиксированы три обстрела
Противник дважды применял запрещенное вооружение. Для украинских военных сутки прошли без потерь.
В течение минувших суток сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия... Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел два обстрела подразделений украинских войск: из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная; из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская.
"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – добавили в штабе операции.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, обстрелы
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