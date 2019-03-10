В Донецке на шахте обвалился мост

10.03.2019 08:40

В Кировском районе обрушился мост сортировки одной из шахт. Об этом на своей странице в Твиттере сообщает блогер Necro Mancer.



Обвал моста произошел на шахте Скочинского. Причины обрушения конструкции не сообщаются, однако пользователи не исключают, что случившееся стало результатом попытки порезать металл для продажи.

Источник : https://tribun.com