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Архив - Донецкая область

В Донецке на шахте обвалился мост

10.03.2019 08:40
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В Донецке на шахте обвалился мост

В Кировском районе обрушился мост сортировки одной из шахт. Об этом на своей странице в Твиттере сообщает блогер Necro Mancer. 

Обвал моста произошел на шахте Скочинского. Причины обрушения конструкции не сообщаются, однако пользователи не исключают, что случившееся стало результатом попытки порезать металл для продажи. 

Источник : https://tribun.com 



Теги: Донецк, Донбасс, шахта, мост, обвал
 
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