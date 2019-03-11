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Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области, расположенных на линии разграничения, зафиксированы большие очереди на Бахмутском и Марьинском направлениях. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
На Бахмутском направлении с утра собралось около 270 автомобилей и до 450 человек пешей очереди:
«Горловка По состоянию на 09.30 на блок посту 270 автомобилей, 57 автобусов, до 450 человек пешей очереди.»
На Марьинском направлении на блокпосту Каргил движение очень медленно, люди отмечают, что за час автомобильная очередь продвинулась всего на 10 метров:
«На Каргиле в Донецк 30, льгота 15. Движение медленное»
«На Каргиле полная ж… а! За 1 час продвинулись на 10 метров»
В то же время в Еленовке на Мариупольском направлении сегодня очередь гораздо больше, чем в предыдущие дни:
«На 07.30 общая около 130 машин, льгота 80. Это в сторону Украины»
«Если считать от церкви, стоим на втором биотуалете, только подъехали»
В сторону «Гнутово» очереди не слишком большие, по словам очевидцев, за 2 часа они проехали пункты пропуска
«Час назад на Октябре 30 машин было. На Пищевике столько же. За 2 часа все проехал».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, КПВВ, ОРДО
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