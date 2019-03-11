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Архив - Донецкая область

Даешь, «русский мир»: недвижимость в Луганске можно приобрести за «три гроша»

11.03.2019 07:46
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Даешь, «русский мир»: недвижимость в Луганске можно приобрести за «три гроша»

Исходя из сложившейся на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ситуации, можно сделать вывод, как об этих территориях и ее жителях заботится «русский мир». 

Как передают корреспонденты replyua.net со ссылкой на «Лигу.нет», в частности, речь идет о Луганске, где катастрофически упали цены на недвижимость. Большинство риэлторов не рекомендуют местному населению продавать свое жилье, по крайней мере до того, как пройдут президентские выборы в Украине. Этим самым они дают надежду людям, что ситуация может измениться. 

Согласно обнародованной изданием информации, в настоящее время в Луганске однокомнатная квартира стоит 3 тысячи в американской валюте. А трехкомнатную квартиру там можно приобрести за девять тысяч долларов США. Если кто-то захочет купить двухкомнатную квартиру с мебелью, то это обойдется ему в 6-8 тысяч «зеленых». Россияне, по данным сайта, начали активно наживаться на ситуации в городе, массово скупая за «три гроша» квартиры в Луганске. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что президент России Владимир Путин ради Мадуро кинул террористов псевдореспублик Донбасса.



Теги: Донбасс, Луганск, недвижимость, ЛНР
 
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