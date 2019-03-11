Экс-депутат Госдумы анонсировал конец войны в Украине при ряде условий: "Донбасс Путин сам уже не хочет"

11.03.2019 13:40

Во время президентства Владимира Путина в России Украина имеет шансы завершить войну на Донбассе и освободить оккупированные территории. Бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев уверен, что лидер РФ Владимир Путин намерен завершить войну на Донбассе с выгодой для Кремля, передает "Диалог.UA".

По его мнению, урегулирование ситуации на Востоке Украины, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти во время пребывания у власти Владимира Путина. "Донбасс сам Путин не хочет.

И там урегулирование может произойти еще при путинской власти.

Они бы хотели или на что-то это разменять, или сделать такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо при урегулировании.

Если не упираться в эти минские соглашения, то войну на той территории можно прекратить", - заявил Пономарев.

Также Пономарев считает, что введения миротворцев на Донбасс Киев может добиться при посредничестве США. Одновременно вопрос незаконно аннексированного Крыма, по мнению политика, будет решен только после смены власти в Кремле.



