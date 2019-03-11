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Поймали на границе: экс-террорист сдал российских кураторов "ЛНР" - видео
Сотрудникам СБУ, находящимся в сотрудничестве с ВСУ, удалось получить доказательства того, что российские военные принимают участие в боевых действиях на территории оккупированной Луганской области. Информация предоставлена СБУ, передает "Диалог.UA".
Было установлено, что в 2016 году мужчина, проживающий в Стахановке, стал членом незаконных вооруженных подразделений, которые находятся под руководством пророссийских террористов.
Сперва он нес службу в инженерно-саперной роте, а затем в четвертой отдельной мотострелковой бригаде.
Как заявил перебежчик, в качестве командиров вышеуказанных подразделений выступали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщается, один из российских граждан сам руководил учениями боевиков "ЛНР".
Также на него возлагалась работа по перемещению спецтехники из России в Луганск. Физические издевательства и моральные унижения, которые постоянно исходили от "руководящего состава", дали осознание того, что боевик совершил ошибку. Он принял решение вернуться в Украину. Перебежчик был задержан украинскими военными во время того, как тот пересекал линию разграничения. Отмечается, что сейчас экс-террорист сотрудничает с украинскими спецслужбами.
Теги: Донбасс, граница, террорист, ДНР, ЛНР
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