Пушилин анонсировал обострение на Донбассе и обвинил в этом Порошенко

11.03.2019 16:15

Международное сообщество должно отреагировать на грубые нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Так, главарь ОРДО отметил:

«Мы призываем мировое сообщество, страны — гаранты Минских соглашений, Миссию ОБСЕ и другие международные организации оказать решительное и жесткое воздействие на украинскую сторону с целью урегулирования ситуации и недопущения убийства наших граждан в угоду политическим интересам официального Киева».

По его словам, сейчас власти Украины якобы «пытаются отвлечь внимание своих избирателей от политического и экономического кризиса внутри страны и тем самым увеличить свои шансы на предстоящих выборах». Также, Пушилин добавил:

«Бесспорно, провокации со стороны ВСУ в ближайшие дни не только не прекратятся, но и будут усиливаться. Киеву выгодно обострение ситуации на линии соприкосновения, и преступные приказы обстреливать наши города будут отдаваться и впредь, а ситуация продолжит накаляться».

Источник: https://donpress.com