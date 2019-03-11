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В Украине стало меньше переселенцев
11.03.2019 15:30
В Украине по состоянию на сегодня, 11 марта, учтен 1 млн 363 тыс. 891 переселенец из Донбасса и Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Напомним, по состоянию на 4 марта в Украине были учтены 1 млн 364 тыс. 578 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 687 человек.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, переселенцы
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