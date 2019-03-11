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Выборы президента на Донбассе: ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать
На данных территориях население фактически не голосовало, начиная с 2014 года.
В список вошли по два города от Луганской и Донецкой областей. Как пояснил аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев, по решению ЦИК теперь в этих городах 31 марта пройдут полноценные выборы президента Украины, передает "Диалог.UA". Речь идет об Авдеевке, Марьинке, Попасной и Счастье.
По словам Клюжева, на этих территориях обеспечат возможность полноценного голосования в день президентских выборов.
"Мы приветствуем решение о разрешении агитации в этих населенных пунктах, в частности, в Авдеевке, Марьинке, Попасной, Счастье.
Обеспечение прав избирателей является обязанностью Нацполиции.
Важно также обеспечить там надлежащее администрирование выборов", - подчеркнул аналитик "ОПОРЫ". Ранее эксперты объяснили, как могут 31 марта проголосовать украинцы из оккупированных Луганска, Донецка и Крыма.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, выборы президента
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