Главная / Новости / Донецкая область / Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы".
Последние новости раздела
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
- Экс-депутат Госдумы анонсировал конец войны в Украине при ряде условий: "Донбасс Путин сам уже не хочет" 13:40
- На Донбассе молчит оружие боевиков "Л/ДНР": впервые за долгое время 11:25
- В Дружковке испекли рекордный блин-великан10:45
- Выборы президента на Донбассе: ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать 08:46
- Даешь, «русский мир»: недвижимость в Луганске можно приобрести за «три гроша»07:46
- Боевики «ДНР» стягивают «Акации» и «Гиацинты»07:24
- Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы". 07:10
Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы".
11.03.2019 07:10
О мощном взрыве дончане сообщили вечером 10 марта, по их словам, он прогремел примерно в 19:00.
Жители оккупированного Донецка заявили, что слышали мощный звук взрыва и увидели затем яркое зарево. Все это, по их словам, происходило в направлении захваченной российскими террористами Ясиноватой, передает "Диалог.UA".
Официальной информации о ЧП от террористов нет, также не сообщается о возможных жертвах боевых действий.
"Войнушка внезапно началась, долбят одиночными 20.06", "Донецк 19.09 и что это было только что за гугух? И вспышка в направлении Ясиноватой если смотреть с. Бакин", "Автовокзал западный.плюс", "Выстрелы четко были слышны!!!" "По ходу перемирие закончилось", - сообщают в Twitter.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Ясиноватая, взрыв, ООС
Читайте также:
- Взрывы под Донецком. Пожарные пошли в пекло (ФОТО)
- Взрывы под Донецком. Второй день местного Апокалипсиса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
- Взрыв в Донецке - «утка»
- Реконструкция площади перед новым аэропортом Донецка приостановлена. Ищут бомбы
- Донецкая фильтровальная станция будет запущена сегодня утром
- Морг в Донецке взорвала гремучая смесь эфира, формалина и ацетона?
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
- Экс-депутат Госдумы анонсировал конец войны в Украине при ряде условий: "Донбасс Путин сам уже не хочет" 13:40
- На Донбассе молчит оружие боевиков "Л/ДНР": впервые за долгое время 11:25
- В Дружковке испекли рекордный блин-великан10:45
- Выборы президента на Донбассе: ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать 08:46
- Даешь, «русский мир»: недвижимость в Луганске можно приобрести за «три гроша»07:46
- Боевики «ДНР» стягивают «Акации» и «Гиацинты»07:24
- Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы". 07:10
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- В Украине стало меньше переселенцев15:30
- Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым15:15
- Гройсман пригрозил подорожанием газа для украинцев15:00
- В Раде рассказали, что ждет владельцев нерастаможенных «евроблях»14:45
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение14:30
- В Украине разбушевался ветер: объявлен оранжевый уровень опасности14:17
- «Ищем пути»: главари ОРДО обещают повысить зарплаты для рабочих специальностей14:00
- Экс-депутат Госдумы анонсировал конец войны в Украине при ряде условий: "Донбасс Путин сам уже не хочет" 13:40
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- Астрологи рассказали, как обманывают разные знаки Зодиака08:15
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу18:00
- Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов14:20
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе