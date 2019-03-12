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Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не дают возможности проезда наблюдателям СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«9 марта на блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 50 км к югу от Донецка), вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к населенному пункту.
10 марта наблюдатели не смогли посетить место размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Объект был закрыт, а на территории не было охраны.
На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) двое вооруженных членов вооруженных формирований не разрешили патрулю Миссии проехать в направлении города, сославшись на «проведение комплекса спецмероприятий полиции».
9 марта на блокпосте рядом с н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) член вооруженных формирований позволил патрулю Миссии проехать только в сопровождении автомобиля вооруженных формирований во время патрулирования СММ в населенном пункте.
9 марта на блокпосте в 600 м к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя). Спустя примерно 40 минут он разрешил наблюдателям проехать через блокпост».
Теги: Донбасс, запрет, транспорт, проезд, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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