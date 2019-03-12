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«Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО

12.03.2019 09:21
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«Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО

Житель неподконтрольной Горловки проехал по улицам города, чтобы наконец поставить точку в споре на тему: есть люди в Горловке или нет?

Видео с таким вопросом было было опубликовано на YouTube-канале «Олег Сычев Горловский», передает donpress.com.

Автор сообщил, что ролик был снят 7 марта в 8:40 по местному времени. Поездка началась в районе ныне неработающего «Амстора» на 5 квартале и закончилась в центре, недалеко от площади Победы.

По мнению горловчанина, людей достаточно много, а сам город большой, больше, чем почти все города Украины.

«Площадь нашего города — 422 кв. километра… Это больше чем Днепропетровск, Одесса, Харьков. И тем более больше, чем эти карликовые города типа Львова, Сумм, Полтавы. Больше Горловки только Киев и наша Макеевка», — сообщил он.

Примечательно, что рекламные площади в Горловке не востребованы — большая часть билбордов пустует, на остальных — достаточно много информации от так называемой местной «власти».



Теги: Донбасс, Горловка, реклама, город, люди, поездка, Амстор, улица
 
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