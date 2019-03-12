Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены

12.03.2019 10:19

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены новыми «указами» главаря «ДНР» Дениса Пушилина об учреждении новых праздников.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин придумал и учредил своими «указами» от 6 марта 2019 года новые «профессиональные» праздники. В этот раз жителям временно оккупированных территорий Донетчины предписано «праздновать» «День геолога» и «День пчеловода». «День геолога» будет праздноваться в первое воскресенье апреля, а «День Пчеловода» — 14 августа.

Следует отметить, что 14 августа православные христиане восточного обряда отмечают Медовый спас. В то же время, в «ДНР» не объявлены праздниками Пасха и Троица.

Жители временно оккупированных территорий относятся к введению новых «праздников» с негодованием и горькой иронией.

Кроме того, люди предполагают, что на «праздники» будут выделены весьма ощутимые суммы денег, которые осядут в карманах главарей «ДНР»:

«То что нужно.У нас же каждый второй Пчеловод и Геолог»,

«Ну как же мы жили без этих праздников, тем более на государственном уровне»,

«Маразм крепчает. Ура товарищи!»,

«И на празднование выделить по миллиону рубликов...».