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Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области возмущены новыми «указами» главаря «ДНР» Дениса Пушилина об учреждении новых праздников.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главарь «ДНР» Денис Пушилин придумал и учредил своими «указами» от 6 марта 2019 года новые «профессиональные» праздники. В этот раз жителям временно оккупированных территорий Донетчины предписано «праздновать» «День геолога» и «День пчеловода». «День геолога» будет праздноваться в первое воскресенье апреля, а «День Пчеловода» — 14 августа.
Следует отметить, что 14 августа православные христиане восточного обряда отмечают Медовый спас. В то же время, в «ДНР» не объявлены праздниками Пасха и Троица.
Жители временно оккупированных территорий относятся к введению новых «праздников» с негодованием и горькой иронией.
Кроме того, люди предполагают, что на «праздники» будут выделены весьма ощутимые суммы денег, которые осядут в карманах главарей «ДНР»:
«То что нужно.У нас же каждый второй Пчеловод и Геолог»,
«Ну как же мы жили без этих праздников, тем более на государственном уровне»,
«Маразм крепчает. Ура товарищи!»,
«И на празднование выделить по миллиону рубликов...».
Теги: Донбасс, Донецкая область, деньги, праздники, геология, пчеловодство, ДНР, Пушилин, день
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