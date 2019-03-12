Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"

12.03.2019 07:31

В ВСУ представили факты, которые говорят в пользу версии об инсценировке гибели террориста. Лидера группировки "Спарта" Арсена Павлова по кличке Моторола могли и не ликвидировать в лифте его дома в оккупированном Донецке.

Сенсационной информацией поделился один из сотрудников сил спецопераций Украины, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Вести".

Сотрудник ССО, который является разведчиком, рассказал, что он находит в соцсетях "ополнечцев", россиян и жителей ОРДЛО, с которыми знакомится и в процессе длительного общения с ними узнает ценную информацию. Так, он добавился в друзья к супруге якобы ликвидированного Моторолы Елене, которая "спалила" спецслужбы агрессора. Жена боевика после того, как ее благоверный взлетел в воздух, не стала рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, а принялась публиковать новый контент на своей странице в Сети в виде своих селфи. Позже фотографии Елены стерли вместе с удалением "левых" друзей, однако информацию засечь удалось - боевик "молодой республики" может быть жив.