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Архив - Донецкая область

От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска

12.03.2019 17:22
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От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. 11 марта 2019 года от сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 11 марта 2019 года от сердечного приступа умер боевик «ДНР» Симонян Норайр Романович. О Симоняне известно, что он родился в Шахтерске 24 декабря 1952 года.



Теги: Донбасс, Шахтерск, боевик, сердечный приступ, умерший, ДНР, потери
 
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