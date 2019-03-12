От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска

12.03.2019 17:22

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери в живой силе. 11 марта 2019 года от сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 11 марта 2019 года от сердечного приступа умер боевик «ДНР» Симонян Норайр Романович. О Симоняне известно, что он родился в Шахтерске 24 декабря 1952 года.