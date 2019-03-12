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Пересечение линии разграничения на Донбассе унизительно и опасно, - ООН
Вооруженный конфликт на Донбассе разделяет громады и раскалывает семьи, а пересечение линии разграничения тяжелое и небезопасное. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.
«Сложные и иногда унизительные процедуры пересечения линии разграничения усиливают разделение громад. То, что обычно было получасовой поездкой на автомобиле, сейчас превратилось в тяжелое путешествие. Как мы видели этой зимой, такая поездка может длиться несколько часов – на холоде, под снегом, по покрытым льдом дорогам. Как минимум 11 человек погибли с начала года во время пересечения линии разграничения, по сообщениям – из-за состояния здоровья», – сказала она.
«Часто такое путешествие является опасным. Люди едут и идут в нескольких сантиметрах от минных полей. 23 февраля этого года микроавтобус, который перевозил гражданских лиц, попал на мину, съехав на обочину вблизи КПП "Еленовка" на территории, которая контролируется самопровозглашенной "ДНР". В результате погибли мужчина и женщина, еще один мужчина был серьезно ранен», – напомнила Фрейзер.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине также заявила, что «всем сторонам нужно сделать больше, чтобы гражданские лица могли пересекать линию разграничения быстрее и не подвергать опасности свои жизни». «Очень важно, чтобы люди по обе стороны линии разграничения поддерживали связи», – подчеркнула представитель ООН.
Фрейзер также сообщила, что с середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года на Донбассе зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта, но ситуация в зоне боевых действий остается нестабильной.
Теги: Донбасс, опасность, ООН, погибли, линия разграничения
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