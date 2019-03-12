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РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект
Блогер под ником Фашик Донецкий считает, что кураторы Кремля попытаются захватить все земли до границы Донецкой области "во время хаоса в Украине".
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин получил от своих российских кураторов задачу "отжать" коммунальное предприятие "Вода Донбасса", передает "Диалог.UA".
Об этом пишет блогер "Фашик Донецкий" со ссылкой на свои источники.
"Пушилин приказал всеми способами раскрутить и осветить конфликт по поводу воды в СМИ, ибо он владеет информацией о том, что роспропаганда уже разработала и подготовила информкампанию по этому поводу", - отметил он. Кроме того, есть предположения, что данная провокация станет одним из шагов к эскалации конфликта с захватом подконтрольных Киеву территорий Донетчины. "Также Пушилин сказал, что конфликт в СМИ — это лишь предлог для выхода на границы Донецкой области: РФ упаковывает причины возможного наступления и выхода на границы области в блестящий фантик, и все пучком будет", - указано в сообщении.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Кремль, Вода Донбасса, ДНР, Пушилин, кураторы
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