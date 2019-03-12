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В Мариуполе в трамвае умер пассажир
12.03.2019 17:37
Вчера, 11 марта, в 18:30 в трамвае маршрута №10 умер пассажир.
Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.
Инцидент произошел на остановке «ул. 9-й Авиадивизии» в Центральном районе.
Мужчине возрастом примерно 50-60 лет внезапно стало плохо. До приезда «скорой» пассажиры пытались оказать ему помощь, делали искусственное дыхание. Оперативно приехавшие медики реанимировали мужчину, но их усилия оказались тщетными – мариуполец скончался.
На место прибыли полицейские. Причина смерти мужчины устанавливается.
В результате происшествия в течение часа было парализовано движение трамваев.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, смерть, трамвай, умерший
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