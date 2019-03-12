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Архив - Донецкая область

В одной из школ Донетчины снесло часть крыши

12.03.2019 18:27
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В одной из школ Донетчины снесло часть крыши

В Мирнограде разыгравшаяся буря снесла часть крыши одной из школ города. Об этом сообщает Трибун.
Кровля была снесена в школе № 17. Порывы ветра сорвали внушительную часть покрытия из металлопрофиля.
Информацию телеканалу подтвердил заместитель начальника мирноградской ГПСЧ-52 Анатолий Фомин, который выехал в школу вместе с дежурным нарядом спасателей.
По словам Фомина, вызов на линию "101" поступил сегодня около 7:40. По состоянию на 8.30 бригада ГПСЧ-52 приступила к осмотру пострадавшей кровли, чтобы впоследствии освободить здание от угрожающих падением обломков. Причины, масштаб аварии и размер причиненного ущерба устанавливаются.



Теги: Донбасс, школа, крыша, Донетчина, Мирноград
 
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