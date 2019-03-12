В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто

12.03.2019 21:31

Монтер пути обнаружил взрывоопасный предмет на перегоне Амвросиевка — Квашино ГП «Донецкая железная дорога».

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ДЖД», передает donpress.com.

Так, на предприятии отметили:

«Утром 11 марта на железнодорожном перегоне Амвросиевка — Квашино Донецкой железной дороги в полосе отвода было обнаружено взрывное устройство. Опасную находку заметил монтер пути Вячеслав Федотов».

По информации, после обнаружения взрывоопасного предмета данный участок пути был закрыт для движения, а о находке было сообщено в «военную комендатуру, МЧС и полицию» неподконтрольного Украине Донецка. Прибывшие на место специалисты изъяли боеприпас. Как стало известно, инцидент произошел на 1197 километре перегона.