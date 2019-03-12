В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек

12.03.2019 17:58

За минувшие выходные на неподконтрольной Украине части Донетчины двенадцать человек получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «управления ГАИ МВД ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«За праздничные выходные дни совершено 10 ДТП с пострадавшими, в которых 12 человек получили травмы, также зарегистрировано 18 происшествий без пострадавших».

По информации, аварии произошли в темное время суток в Калининском и Куйбышевском районах неподуконтрольных Украине Донецка, в Дебальцево и Макеевке. Среди пострадавших 18-летняя девушка и 28-летний мужчина, которые получили серьезные травмы.