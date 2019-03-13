- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Прошел подготовку в РФ: в зоне ООС задержан член группировки «ЛНР»17:00
- В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков16:45
- Под Ясиноватой военный подорвал гранату: двое погибших, один раненый16:15
"ДНРовцы" расправились со своим командиром и бежали в "ЛНР"
В псевдореспублике "ДНР" боевики расстреляли своего командира, после чего бежали в соседнее фейковое образование.
Инцидент вызвал ажиотаж в Сети. Внимание на примечательный случай в Twitter обратил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
Об инциденте, случившемся с террористами "ДНР", рассказал еще 9 марта в Сети пользователь под ником Антон Семакин.
По его данным, между боевиками и их командиром случился серьезный конфликт, в результате которого последний лишился жизни.
"В "ДНР" военные расстреляли своего командира, который сделал им замечание из-за распития спиртного, и сбежали в "ЛНР"" - сообщил Семакин. Инцидент весьма показателен.
Он демонстрирует уровень деградации, царящий в группировках террористических "Л/ДНР". В соцсетях живо отреагировали на произошедший скандал.
"Бандиты убили бандита и сбежали к другим бандитам", - метко прокомментировал произошедшее один из пользователей Twitter. "Теперича, я так кумекаю, "ЛыНыРы" разорвет дипотношегия с "ДыНыРы". Пичалька", - постебался другой комментатор над террористами и их "республиками".
"Международный скандал! Теперь как бы между этими двумя "странами" безвиз не отменили.
Трудности и алкашам теперь предстоят, языковый барьер, другой менталитет, другие законы", - хохочут соцсети.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- Донбасские "республиканцы" в шоке от итогов встречи "нормандской четверки"
- Как «ДНР» работает с подростками. ВИДЕО
- Битва за Донбасс: боевики несут потери, мирные граждане бегут от насильственной мобилизации
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- Боевики вводят "администрации" на шахтах Рината Ахметова
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
- «Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко18:30
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР" 17:45
- Прошел подготовку в РФ: в зоне ООС задержан член группировки «ЛНР»17:00
- В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков16:45
- Циркулярку в дело: девушка намерено искалечила себя ради страховки (ВИДЕО)22:45
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- В армии США трансгендерам дали 30 дней для смены пола22:00
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Украинцы назвали имя человека, который победит на президентских выборах. Результаты соцопроса21:35
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- Эксперт объяснил, на сколько подорожает хлеб в Украине20:46
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"20:15
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект