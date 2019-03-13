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​"ДНРовцы" расправились со своим командиром и бежали в "ЛНР"

13.03.2019 08:45
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&#8203;"ДНРовцы" расправились со своим командиром и бежали в "ЛНР"

В псевдореспублике "ДНР" боевики расстреляли своего командира, после чего бежали в соседнее фейковое образование.

Инцидент вызвал ажиотаж в Сети. Внимание на примечательный случай в Twitter обратил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Об инциденте, случившемся с террористами "ДНР", рассказал еще 9 марта в Сети пользователь под ником Антон Семакин.

По его данным, между боевиками и их командиром случился серьезный конфликт, в результате которого последний лишился жизни.

"В "ДНР" военные расстреляли своего командира, который сделал им замечание из-за распития спиртного, и сбежали в "ЛНР"" - сообщил Семакин. Инцидент весьма показателен.

Он демонстрирует уровень деградации, царящий в группировках террористических "Л/ДНР". В соцсетях живо отреагировали на произошедший скандал.

"Бандиты убили бандита и сбежали к другим бандитам", - метко прокомментировал произошедшее один из пользователей Twitter. "Теперича, я так кумекаю, "ЛыНыРы" разорвет дипотношегия с "ДыНыРы". Пичалька", - постебался другой комментатор над террористами и их "республиками".

"Международный скандал! Теперь как бы между этими двумя "странами" безвиз не отменили.

Трудности и алкашам теперь предстоят, языковый барьер, другой менталитет, другие законы", - хохочут соцсети.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
 
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