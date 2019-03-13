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Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»
Сегодня в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области на всех блокпостах наблюдались значительные очереди. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
На Бахмутском направлении с утра наблюдались большие пешеходные и автомобильные очереди, однако, пропуск осуществлялся быстро:
«Сегодня приехал на Никитовку в 12.20 с Луганского поезда. Пеших было ¾ навеса. Прошли за 50 минут. В это время с Украинской стороны — пешие только с автобуса. На нуле украинском очередь на 15−20 минут. На паспортном-очереди не было вообще, окошки работали быстро. В это время в сторону Горловки-пешие тоже только с автобуса. Итого прошли все посты в сторону Украины за 1 час 50 минут»
При этом на Марьинском направлении на блокпосту Каргил люди возмущены медленным пропуском и сообщают, что на украинских блокпостах ситуация гораздо лучше:
«Сегодня с Донецка в сторону Марьянки проезд был ужасным ! Когда в конце концов эти д… дские таможенники будут нормально работать ??? Это просто ужас, самое настоящее издевательство над людьми ! И в обратную сторону тоже самое. Если сравнить украинские и д… яндские КПВВ, то это небо и земля !»
В Еленовке на Мариупольском направлении люди жалуются на то, что быстро проезжают только те, кто платит членам НВФ за проезд, остальные вынуждены стоять в очереди часами:
«Основная до 3го туалета
Льгота почти до 2го
С 6 утра основная очередь сейчас стоим на 1 м туалете»
«Основная до 3го туалета
Льгота между 1 и 2
Запускают за раз примерно по 8 машин с каждой очереди в Донецк машин 20»
«Приехали в основную очередь в 6 утра, двигаться начали в районе 10, проехали Еленовку в 16.00 — Новотроицкое за 15мин»
«Этот беспредел со стороны ментов ДНР что пропускают за бабло не закончится никогда. Пушилин тебе вопрос почему на новотроицке за бабло не проезжают Это уже просто крик „души“»
В то же время, на «Станице Луганской» сегодня было достаточно много людей, поэтому пропуск осуществлялся достаточно медленно:
«В 13.00 по мск в станице в сторону Луганска один пролет прошли быстро, но работало всего 4 окна из 20 очередь на окошках 45 минут, на лнр пусто, обратно в сторону Украины в станице за красный крест. Ставят новый навес деревянный, значит это все надолго и мост делать не будут»
«12 марта 6ч.30мин. Время по Украине. Автовокзал, ушло 2 зеленых и 3 больших автобуса сел в 6 еще народу на з-4 больших. КПП ЛНР полный навес. Без очереди пропускают только инвалидов первой группы, вторая в очередь. КПП Украина полная сетка и три пролета навеса и люди подходят это время 7ч 20 мин. На Луганск два ряда тачки и полный навес людей».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, пункт пропуска, КПП, КПВВ
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