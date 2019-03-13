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Блокпосты ОРДО: На Каргиле и Еленовке большие очереди, движения почти нет
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ блокпостах Донецкой области наблюдались большие очереди, которые практически не двигаются. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
Так, на Бахмутском направлении с утра собралось 210 автомобилей и около 150 человек пешей очереди, что меньше, чем в предыдущие дни:
«По состоянию на 09.30 на блок посту 210 автомобилей, 47 автобусов, до 150 человек пешей очереди».
На Марьинском направлении на блокпосту Каргил сегодня утром достаточно большие очереди и льготная и общая:
«Стою на Каргиле в общей очереди с 5−45. За это время продвинулся примерно на 20 машин. Общая очередь и льгота почти равны в начале моста»
«На Каргиле в днру 70 с льготной. Пропускная ппц… если не сказать хуже. Знал бы поехал на Еленовку. Советую всем».
«На Каргиле В Украину льготной 40, обычной 85»
В Еленовке на Мариупольском направлении очень медленный пропуск, люди отмечают, что очереди практически не двигаются:
«Свекровь с 8 утра стоит на церкви. говорит, что не двигаются»
«Еленовка в Волноваху — Сегодня не лучше. Родители приехали в 6 утра. Были 74. Сейчас запустили только машин 15 из общей очереди, все остальные льгота и „суперльгота“»
В то же время на «Гнутово» в сторону ОРДО пусто, а в сторону Мариуполя есть небольшая автомобильная очередь:
«Сейчас на октябре на Мариуполь около 40 машин»
«Из Мариуполя на ДНР пусто. На пищевике на Мариуполь сейчас 8 машин».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Еленовка, блокпост, ОРДО
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