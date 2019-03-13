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«Другого выхода не было»: Тымчук раскрыл шокирующие подробности «оборонного скандала»
«Оборонный скандал» следовало бы разделить на две составляющие: коррупционную и касающуюся поставок российских комплектующих. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал руководитель группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.
По словам нашего собеседника, люди, которые инициировали «оборонный скандал», не стремятся побороть какие-то схемы и преследуют исключительно политические цели.
«По той информации, которая есть в СМИ, данные о подобных схемах были у правоохранительных органов еще два года назад, и они вдруг всплывают, причем методом такого тупого слива, как раз в период предвыборной кампании», - добавляет эксперт.
По мнению Тымчука, этот скандал следовало бы разделить на две составляющие: коррупционную и касающуюся российских комплектующих.
«Что касается коррупционных действий, то у нас есть целая система антикоррупционных органов, которые создавала ВР. Как мы знаем, после долгих дебатов создавали одну структуру за другой, при этом все эти действия согласовывались с западными партнерами. Это не обходилось без давления и сопровождалось различными скандалами, но, тем не менее, основная задача была выполнена - антикоррупционные органы у нас существуют, что Европа и США высоко оценили. Если вдруг оказывается, что на данном этапе они неэффективны, то тогда возникает вопрос о том, чтобы пересматривать законодательство и делать их более эффективными, каким-то образом создавать другие механизмы», - отмечает аналитик.
«Что касается контрабанды российских комплектующих, то я вам могу сказать как представитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, что особенно в 2014-2015 годах контрабанда была, и другого выхода не было, это было объективно обосновано. Объясняю почему. В расследовании сейчас речь идет о самолетах, об авиации, для меня проще бронетанковая тема, потому что я ей непосредственно занимался и курировал от комитета парламента ряд бронетанковых предприятий. Когда на законодательном уровне мы прекратили все связи по линии военно-технического сотрудничества с РФ, то есть запретили фактически закупать какие-либо комплектующие у российских предприятий, возник чисто технический вопрос: а как нам ремонтировать технику, которая была создана во времена СССР и производится не на территории Украины, а производилась и производится на территории РФ? На житомирском бронетанковом заводе были разработаны некоторые схемы модернизации, но дело в том, что 2014-2016 годы мы не могли даже двигатели закупать в Европе, продукцию двойного назначения, не говоря уже о каких-то серьезных вооружениях. Нам новые летальные системы вооружений и так сейчас не передают в Европе, только американцы, а тогда было полное негласное эмбарго на любые поставки», - добавляет Тымчук.
То есть, отмечает эксперт, ремонтировать ту технику, которая выходит из строя в зоне боевых действий, можно было только путем получения комплектующих, которые производились только в России.
«Для того, чтобы серийное производство запустить в Украине, нужны были колоссальные средства, время, а самое главное - зачем нам налаживать производство комплектующих к технике, которая разрабатывалась в 70-е годы? Поэтому оборонщики искали разные пути выхода из сложившейся ситуации», - говорит собеседник издания.
«То есть объективно такие поставки, я считаю, были полностью оправданы, потому что армии нужно чем-то воевать. Если техника выходит из строя в ходе эксплуатации, в ходе боевых действий, то ее нужно ремонтировать. Политические лозунги - это очень здорово, но военным нужно еще что-то иметь, кроме автоматов. То есть в этих вещах надо ставить точки над «і» - где идет коррупция и есть стремление личной наживы, а где идут вещи, которые были объективно оправданы. Я думаю, что наши правоохранительные органы поставят точки над «і», в том числе и антикоррупционные органы», - резюмировал Дмитрий Тымчук.
Теги: Донбасс, война, скандал, Тымчук, ООС
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