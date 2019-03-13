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Ходаковский ответил разочаровавшемуся в "родной гавани" Крыму: "Путин хотел военную базу, а мы платим"
Полевой командир террористов "ДНР" Александр Ходаковский выступил с откровенным заявлением, в котором рассказал о настоящих причинах оккупации Крыма и Донбасса. Ходаковский в очередной раз обличил Кремль, передает "Диалог.UA".
По случаю очередной годовщины аннексии украинского Крыма Ходаковский выступил с сумбурным, но откровенным постом постом о том, почему в 2014-м РФ "оттяпала" куски украинской территории. Он признал, что в случае с Крымом тезис о "собирании земли русской" был обычной пропагандой, призванной оправдать агрессию.
Жители полуострова и их мнение Москву интересовали в последнюю очередь. "Никто же ведь в здравом уме не стал бы говорить, что: ша, ребята - мы просто забираем военные базы с прилегающим участком местности. Пафос, сопровождавший процесс присоединения Крыма, свидетельствовал только об одном: Россия собирает земли и русских", - отметил командир "ДНРовцев". Он обратил внимание на то, что Донбасс, в отличие от Крыма, Кремль "кинул" с присоединением.
И это доказательство того, что "русский мир" для путинского режима пустой звук и прикрытие. Ходаковский признал разочарование жителей Крыма в "родной гавани". С его слов, тему "русской весны" стала на полуострове сегодня токсичной, так как крымчане получили от аннексии только беды, их жизнь в разы ухудшилась.
Террорист возмутился, что те не ценят того, что имеют: российские паспорта, отсутствие комендантского часа и войны, которые есть на Донбассе.
"Разочарованным крымчанам хочу посоветовать: приезжайте в гости. А то донецких машин в Крыму много, а крымских на Донбассе нет совсем. Милости просим", - пригласил Ходаковский крымчан в "республику", чтобы познать истину в сравнении.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, ДНР, Ходаковский
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