На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины

13.03.2019 19:15

В районе проведения операции Объединенных сил 11 марта в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранения.

Эту информацию подтвердил руководитель военной прокуратуры Объединенных сил Олег Цицак, передает Украинская правда.

По его словам, сейчас открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство), но, по предварительной информации, граната могла взорваться в результате неосторожности.

Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.