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Под Ясиноватой военный подорвал гранату: двое погибших, один раненый
13.03.2019 16:15
На позиции в зоне ООС военнослужащий взорвал себя и двух сослуживцев, в результате чего он и еще один военный от взрыва погибли. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным полиции, происшествие произошло на позиции в районе села Невельске в Ясиноватском районе Донецкой области. По предварительным данным, между двумя военнослужащими возник конфликт. Один из них после ссоры в блиндаже, взорвал ручную гранату. В результате взрыва сам подрывник и его оппонент погибли. Еще один находившийся в блиндаже военный, получил ранения.
Сейчас полиция проводит досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Ясиноватая, взрыв, граната
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