Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"

13.03.2019 17:45

Подразделения украинской армии значительно продвинулись вглубь Донбасса на луганском направлении фронта в окрестностях поселка Желобок, изолировав от тылового снабжения передовые позиции подразделения боевиков "Призрак".

В катастрофической ситуации на передовой признаются сами боевики, о чем написал на своей странице в социальной сети российский наемник Андрей Морозов, который известен в Интернете под позывным "Мурз".

"Пользуясь "перемириями" и односторонним соблюдением минских соглашений, укропы придвинулись в нужных им местах к дороге из Кировска на поселок Донецкий и Желобок, и днем туда перебросить значительные подкрепления и боекомплект теперь невозможно: дорога и прилегающая местность простреливаются ПТУРами", - пишет наемник.

Согласно опубликованным данным, украинские военные готовятся нанести тяжелый удар по боевикам "ДНР", когда эта возможность для украинской армии будет доступна. При этом боевики понимают риск поражения и пытаются готовиться, рассчитывая на возможную военную помощь со стороны России.



Источник: www.dialog.ua