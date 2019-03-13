«Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители

13.03.2019 20:30

Всего пять лет «русскому миру» понадобилось для того, чтобы превратить некогда украинский город Горловку в руины. Местные жители начали массово заявлять в один голос, что то, во что Россия за пять лет оккупации превратила город, является просто криком души.



Как пишет replyua.net, одна из пользователей социальной сети, после того, как побывала в Горловке, обнародовала информацию о происходящем в городе. Резонансный пост на своей странице в «Фейсбуке» также опубликовал и офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).



Так, в своем посте женщина отмечает, что после того, как она побывала в Горловке, она поняла, что город находится в глубоком рве, а местное население один за другим покидают свои дома. Сами же жители города признают факт того, что город реально вымирает. При этом «Штирлиц» отметил, что пять лет тому назад, когда только началась оккупация, жители, поддерживающие «русский мир» мечтали о процветании недореспублик, однако, исходя из реальной ситуации, можно увидеть, что на самом деле происходит все наоборот – город просто загнивает. Напомним, ранее сегодня мы сообщали о том, почему же Путин так боится потерять Украину.