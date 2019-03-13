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Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины
Россия весной 2014 года готовила открытое вторжение в восточную часть Украины под видом и с символикой Миротворческих сил. Об этом сообщил экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).
Гиркин отметил, что в начале боевых действий он был уверен, что в ближайшее время в Украину будут введены регулярные войска России. Он подчеркнул:
«Естественно, у меня были основания рассчитывать на „крымский сценарий“ для Донбасса и даже шире — на создание „Новороссии“. Вероятность прямой поддержки со стороны РФ на тот момент была очень высокая. Напомню, что на границах Украины на тот момент была сосредоточена крупная военная группировка ВС РФ».
При этом экс-главарь НВФ добавил, что на тот момент «имелось множество свидетельств того, что военные уже наносят на боевую технику эмблемы «МС» — «Миротворческих сил». По его словам, он думал, что его главной задачей было обеспечение «проведения референдума, а после него РФ, так или иначе, окажет прямую и действенную поддержку народному выступлению».
Стрелков разочаровано отметил, что Россия отступила от первоначального плана:
«Отыграш назад» со стороны Кремля начался примерно с 26 апреля (напомню — мы зашли в Славянск 12 апреля, то есть прошло 2 недели с момента начала вооруженного противостояния). Насколько мне известно — в эти дни состоялось заседание Совбеза РФ, на котором было принято решение отложить ввод российских войск на Украину. А уже 7 мая… Москва полностью аннулировала планы свержения киевской хунты».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, захват, Стрелков
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