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В «ДНР» не довезли препарат для «увеличения частей тела»
На контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе украинские пограничники задержали граждан, перевозивших контрабанду на общую сумму 85,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
12 марта на КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское» пограничники Донецкого и Краматорского отрядов, действующих в составе Объединенных сил, при осмотре трех автомобилей, которые двигались через линию соприкосновения на выезд на временно неподконтрольную украинским властям территорию, обнаружили партию препарата для «увеличения частей тела», пищевые биодобавки, планшеты и автозапчасти на общую сумму 58 000 гривен.
В тот же день на КПВВ «Станица Луганская» пограничники Лисичанского отряда совместно с работниками фискальной службы при осмотре личных вещей двух граждан Украины обнаружили товары на общую сумму более 27,5 тыс. грн. Через линию соприкосновения эти граждане пытались незаконно переместить промтовары, продукты питания, одежду, обувь и косметические средства.
Во всех случаях выявленные товары в установленном порядке переданы работникам ГФС для принятия правового решения.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, КПП
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