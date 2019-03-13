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В «Л-ДНР» заявили, что в Минске начались переговоры по Донбассу

13.03.2019 14:15
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В «Л-ДНР» заявили, что в Минске начались переговоры по Донбассу

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают интернет-ресурсы на неподконтрольной украинским властям территории.

В «ДНР» сообщают, что «подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам приступили к переговорам по Донбассу в Минске».

В «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по гуманитарным вопросам приступила к работе в Минске. Украина представлена лишь экспертами. Уполномоченные представители в рабочей группе от Киева Виктор Медведчук и Ирина Геращенко отсутствуют на заседании».

Также в «ЛНР» заявляют, что «подгруппа по вопросам безопасности начала работу в Минске». 

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Минск, переговоры, ДНР, ЛНР
 
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